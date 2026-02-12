(Video) U taksi vozilu krio kilograme droge! Uhapšen muškarac (36) iz Beograda: Pripadnici UKP ga izvukli iz automobila, a onda je usledio haos

Osumnjičeni, star 36 godina, priveden je zbog posedovanja oko pet kilograma amfetamina Droga je otkrivena tokom pregleda taksi vozila u kojem je bio osumnjičeni Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su D.

V. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i zaplenili oko pet kilograma amfetamina. Policija je pregledom taksi vozila u kojem je bio osumnjičeni pronašla oko pet kilograma opojne droge amfetamin. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.