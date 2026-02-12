„Gete” Filipa Štolca inspirisan književnim remek delom: Nemačko filmsko veče u kragujevačkom SKC-u

Večeras, u 19 sati u Kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac, u okviru manifestacije – Nemačko filmsko veče, održaće se projekcija film „Gete” reditelja Filipa Štolca.

Saradnja SKC Kragujevac i FILUM-a, katedra za germanistiku i DAAD -a (nemačka služba za akademsku razmenu koja i ustupa SKC-u filmove) nastavlja se projekcijom savremenog nemačkog filma i diskusijom nakon projekcije. Drugi u nizu filmova koje će publika imati priliku da pogleda je „ Gete”, nemačka romantična drama reditelja Filipa Štolca iz 2010. godine. Film prikazuje život mladog, neuspešnog pesnika Getea i njegov dolazak u Veclar, gde se nakon neuspeha na