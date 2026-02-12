„Gete” Filipa Štolca inspirisan književnim remek delom: Nemačko filmsko veče u kragujevačkom SKC-u

Danas pre 1 sat  |  Z. S. M.
„Gete” Filipa Štolca inspirisan književnim remek delom: Nemačko filmsko veče u kragujevačkom SKC-u

Večeras, u 19 sati u Kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac, u okviru manifestacije – Nemačko filmsko veče, održaće se projekcija film „Gete” reditelja Filipa Štolca.

Saradnja SKC Kragujevac i FILUM-a, katedra za germanistiku i DAAD -a (nemačka služba za akademsku razmenu koja i ustupa SKC-u filmove) nastavlja se projekcijom savremenog nemačkog filma i diskusijom nakon projekcije. Drugi u nizu filmova koje će publika imati priliku da pogleda je „ Gete”, nemačka romantična drama reditelja Filipa Štolca iz 2010. godine. Film prikazuje život mladog, neuspešnog pesnika Getea i njegov dolazak u Veclar, gde se nakon neuspeha na
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Ružici Sokić oca osudili na smrt, proživela je užase, a onda je dobila neizlečivu bolest: "Bilo je jasno da se sa njom nešto…

Ružici Sokić oca osudili na smrt, proživela je užase, a onda je dobila neizlečivu bolest: "Bilo je jasno da se sa njom nešto dešava"

Kurir pre 7 sati
„Sve nam đake u Kragujevcu pobiše!”: Desanka Maksimović 1984. za NIN o tome kako je nastala „Krvava bajka”

„Sve nam đake u Kragujevcu pobiše!”: Desanka Maksimović 1984. za NIN o tome kako je nastala „Krvava bajka”

NIN pre 11 sati
Predstavljanje dvojezičnog izdanja knjige „Sretenie Serbie 1835” u Galeriji Muzeja rudničko-takovskog kraja

Predstavljanje dvojezičnog izdanja knjige „Sretenie Serbie 1835” u Galeriji Muzeja rudničko-takovskog kraja

Danas pre 16 sati
Specijalna projekcija i distribucija filma „Mačji krik“ rediteljke Sanje Živković

Specijalna projekcija i distribucija filma „Mačji krik“ rediteljke Sanje Živković

Danas pre 1 dan
„Mačji krik“, film po poslednjem scenariju Gorana Paskaljevića, stiže pred domaću publiku

„Mačji krik“, film po poslednjem scenariju Gorana Paskaljevića, stiže pred domaću publiku

Telegraf pre 1 dan
Specijalna projekcija i distribucija filma „Mačji krik“ rediteljke Sanje Živković

Specijalna projekcija i distribucija filma „Mačji krik“ rediteljke Sanje Živković

Nedeljnik pre 1 dan
Spajanje vremena i prostora u vizuelnom konceptu: Izložba fotografija „Fragmenti okoline” u SKC-u Kragujevac

Spajanje vremena i prostora u vizuelnom konceptu: Izložba fotografija „Fragmenti okoline” u SKC-u Kragujevac

Danas pre 1 dan

Ključne reči

SKCNemačkaKragujevac

Kultura, najnovije vesti »

„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti…

„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti

Blic pre 25 minuta
„Gete” Filipa Štolca inspirisan književnim remek delom: Nemačko filmsko veče u kragujevačkom SKC-u

„Gete” Filipa Štolca inspirisan književnim remek delom: Nemačko filmsko veče u kragujevačkom SKC-u

Danas pre 1 sat
Izbor urednika: Orkanski visovi, Devojčice i Muškarčine

Izbor urednika: Orkanski visovi, Devojčice i Muškarčine

Radar pre 4 sati
Detour za zaljubljene: Zagrebački bend 14. februara u Beogradu

Detour za zaljubljene: Zagrebački bend 14. februara u Beogradu

Blic pre 6 sati
Preminuo glumac Džejms van der Bik, zvezda serije „Dosonov svet“

Preminuo glumac Džejms van der Bik, zvezda serije „Dosonov svet“

Danas pre 6 sati