Još jedan smrtni slučaj zbog operacije krajnika u Čačku: Šta kaže Ministarstvo zdravlja?

Danas pre 29 minuta  |  V. A.
Još jedan smrtni slučaj zbog operacije krajnika u Čačku: Šta kaže Ministarstvo zdravlja?
U Opštoj bolnici Čačak u noći između 11. i 12. februara dogodio se smrtni ishod koji je nastupio u postoperativnom toku nakon operacije trećeg krajnika kod muške osobe starosti 38 godina, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. „Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju zbog disajnih problema od kojih je godinama imao tegobe, svestan rizika same intervencije zbog ostalih pridruženih bolesti od kojih je bolovao“, piše u
Čačak

