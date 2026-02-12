Poljoprivrednici najavili nastavak blokade Ibarske magistrale dok Vlada Srbije ne ispuni njihove zahteve

Danas  |  FoNet
Poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva koji su danas u 13 časova blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima, odlučili su da nastave protest sve dok Vlada Srbije ne ispuni njihove zahteve.

Oni traže kontrolu uvoza mleka i mlečnih proizvoda, prelevmane i kvote za uvoz, garantovan otkup mleka od svih proizvođača i vraćanje otkupne cene mleka na održivi nivo. Jedan od nezadovoljnih proizvođača mleka Predrag Veljković rekao je FoNetu da su se Vlada i nadležna ministarstva oglušila o njihove zahteve, zbog čega su se odlučili da blokiraju saobraćaj na toj prometnoj magistrali sve dok ne ispune njihove zahteve. Dosta nam je pregovora i razgovora, lažnih
Danas pre 1 sat
