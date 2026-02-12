Proizvođači povrća se pridružili mlekarima u blokadi Ibarske magistrale

Danas pre 24 minuta  |  Beta
Proizvođači povrća se pridružili mlekarima u blokadi Ibarske magistrale

Proizvođačima mleka i poljoprivrednicima, koji su pomoću 100 traktora blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima kod Čačka, pridružili su se danas i povrtari iz Zablaća.

Proizvođači povrća su dovezli nekoliko desetina traktora na to mesto, a blokada je počela u sredu u 13 časova. Član udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da je od danas blokiran i magistralni put od Kraljeva ka Kragujevcu u selu Vitanovac. Prema njegovim rečima, poljoprivrednici su blokirali i centar Bogatića, a u toku dana očekuju se i nove blokade puteva. Sa mlekarima i poljoprivrednicima su i studenti iz Čačka
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Insajder pre 13 minuta
Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

N1 Info pre 9 minuta
Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Nova ekonomija pre 29 minuta
Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Nedeljnik pre 14 minuta
Protest poljoprivrednika u Bogatiću, mlekari u Mrčajevcima nastavljaju blokadu Ibarske magistrale

Protest poljoprivrednika u Bogatiću, mlekari u Mrčajevcima nastavljaju blokadu Ibarske magistrale

RTS pre 4 minuta
Poljoprivrednici u Mrčajevcima: Odustajanje nije opcija, ostajemo ovde do ispunjenja zahteva

Poljoprivrednici u Mrčajevcima: Odustajanje nije opcija, ostajemo ovde do ispunjenja zahteva

Ozon press pre 39 minuta
Mlekari drugi dan blokiraju Ibarsku magistralu: Protesti traju i u Bogatiću, ovo su njihovi zahtevi

Mlekari drugi dan blokiraju Ibarsku magistralu: Protesti traju i u Bogatiću, ovo su njihovi zahtevi

Mondo pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakKraljevoIbarska magistralaKragujevacMlekoBogatić

Ekonomija, najnovije vesti »

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

N1 Info pre 9 minuta
Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Insajder pre 13 minuta
Ministarstvo traži konsultacije sa EU o stanju na tržištu mleka, poljoprivrednici i dalje protestuju

Ministarstvo traži konsultacije sa EU o stanju na tržištu mleka, poljoprivrednici i dalje protestuju

Forbes pre 29 minuta
Ministarstvo poljoprivrede traži konsultacije sa EU o stanju na tržištu mleka

Ministarstvo poljoprivrede traži konsultacije sa EU o stanju na tržištu mleka

Nova ekonomija pre 24 minuta
Ministarstvo privrede: Američki Burger king planira otvaranje restorana u Srbiji

Ministarstvo privrede: Američki Burger king planira otvaranje restorana u Srbiji

Nova ekonomija pre 14 minuta