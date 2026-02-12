Ukrajinac isključen sa Zimskih olimpijskih igara zbog sporne kacige

Danas pre 22 minuta  |  Beta
Ukrajinac isključen sa Zimskih olimpijskih igara zbog sporne kacige

Ukrajinski reprezentativac u skeletonu Vladislav Heraskevič diskvalifikovan je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini jer nije želeo da odustane od nastupa sa kacigom u čast poginulih sportista u ratu sa Rusijom.

Heraskevič je danas odbio i poslednju molbu Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) da ne koristi spornu kacigu. Predsednika MOK-a Kirsti Koventri sačekala je Heraskeviča na vrhu staze otprilike 75 minuta pre početka trke. Oni su kratko razgovarali i očigledno Koventri nije uspela da ubedi Ukrajinca da promeni mišljenje. „Teško je naći reči. Ovo je praznina“, rekao je Heraskevič kratko novinarima i najavio da će se žaliti Sudu za sportsku arbitražu. MOK je saopštio
Ključne reči

Olimpijske igreRusija

