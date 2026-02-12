Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Danas pre 1 sat  |  Beta
Najveći uticaj na rast cena u grupi proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini imalo je poskupljenje voća od 68,2 odsto i žita od 12,3 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

