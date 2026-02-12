Vučić danas sa Erdoganom, prvi put posle izjave da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, razgovaraće danas u Ankari sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, i to posle oštrih reči upućenih na račun Turske.

Tokom jednodnevne posete Turskoj planiran je i plenarni sastanak delegacija dveju država, najavljeno je iz Predsedništva Srbije. Sastanak s Erdoganom dolazi nakon više Vučićevih izjava da je zabrinut zbog vojnog saveza Alebanije, Hrvatske i Kosova. Posebno ga brine to što, kako je rekao pre nedelju dana, da zna za nove planove i zahteve Prištine koja će da, traži dodatno oružje od Amerikanaca i Turaka. „Saznajem iz Prištine da će da traži Hokaj sisteme od 105 mm.