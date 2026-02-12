Košarkaši Crvene zvezde bez završnog udarca u pireju Olimpijakos ipak bolji

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa u gostima 92:86 u 28. kolu Evrolige i sada imaju skor 16-12.

Nakon par mečeva pauze u Evroligi, startovao je Donatas Motijunas i isplatio se taj „iks“ faktor Saši Obradoviću, jer su beogradski crveno-beli preko njega stekli prednost na startu duela. Ipak, igralo se u serijama. Uzvratio je domaćin, iz drugog plana se poenima nametnuo Tajson Vord, koji je anulirao trojke Nikole Kalinića i Džordana Nvore. Do kraja deonice svoj ritam je uhvatio i Tajler Dorsi, pa su Pirejci vodili 24:20 nakon uvodnog kvartala. Veoma loše vesti