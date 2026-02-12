Vučić u Ankari: Očekuju me važni razgovori sa Erdoganom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga u Ankari, gde boravi u jednodnevnoj poseti, očekuju važni razgovori sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom o temama od obostranog značaja za dve zemlje i dva naroda, kao i o regionalnim pitanjima. "Uveren sam da će ova poseta doprineti daljem jačanju odnosa Srbije i Turske, kao i produbljivanju ekonomske saradnje, investicija i zajedničkih projekata. Razgovaraćemo i o regionalnim pitanjima, stabilnosti