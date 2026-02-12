Devet gradova bez gasa od šest ujutru do ponoći: Radovi na mreži privremeno obustavili isporuku

Kako je saopštilo Javno preduzeće Srbijagas, zbog neophodnih radova na gasovodnoj mreži devet gradova ostaje bez ovog energenta od šest časova ujutru do ponoći.

Bez gasa su Čačak, Gornji Milanovac, Užice, Lučani, Požega, Kosjerić, Ivanjica, Arilje i Čajetina. Poremećaj će pogoditi potrošače u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu, a kako se navodi, svi korisnici distributivnog sistema blagovremeno su obavešteni o novonastaloj situaciji. Iz „Srbijagasa“ ističu da su radovi neophodni radi bezbednog i stabilnog funkcionisanja gasovodnog sistema, te da će odmah po njihovom završetku biti uspostavljena redovna isporuka prirodnog