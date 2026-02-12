Branko Radujko nema dilemu o kontinuitetu rada: Prestiž je ovoliko dugo i biti u elitnoj diviziji!

Hot sport pre 16 minuta
Branko Radujko nema dilemu o kontinuitetu rada: Prestiž je ovoliko dugo i biti u elitnoj diviziji!

Prilično jasan jedan od čelnih ljudi našeg fudbala! Poznati su rivali Orlova u Ligi nacija, a Srbiju očekuju tri prava spektakla pred domaćom publikom.

Generalni sekretar FSS, Branko Radujko, poručio je da u elitnoj diviziji jednostavno nema lakih grupa. „Nije bilo moguće napraviti neki izbor tipa ‘šta bismo želeli’, videli smo o kakvih 15 reprezentacija se radi. Sve grupe su jake, u našoj su dve fudbalske velesile i jedna vrlo ozbiljna reprezentacija iz regiona. Pripremićemo se najbolje što je moguće i daćemo sve od sebe da napravimo i neki rezultat. Da probamo da ostanemo i treću sezonu zaredom u elitnoj
