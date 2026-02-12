Žreb za Ligu nacija: Orlovi u diviziji sa najboljima, ovo su najteža i najlakša grupa koju mogu da dobiju!

Hot sport pre 12 minuta
Žreb za Ligu nacija: Orlovi u diviziji sa najboljima, ovo su najteža i najlakša grupa koju mogu da dobiju!
Večeras saznaju rivale! Srbija će po drugi put igrati u elitnoj A diviziji Lige nacija, a rivale za naredni ciklus ekipa Veljka Paunovića saznaće u četvrtak uveče, nešto posle 18 časova. „Orlovi“ su među 16 najboljih reprezentacija Evrope, pa će selektor debitant imati priliku da kroz ovo takmičenje napravi uvod u kvalifikacije za Evropsko prvenstvo naredne godine. Srbija u novom ciklusu brani mesto u najjačem društvu, pošto je prethodno izdanje završila na trećem
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Srbija može na Španiju, Francusku, Hrvatsku… Orlovi dobijaju rivale u Ligi nacija

Srbija može na Španiju, Francusku, Hrvatsku… Orlovi dobijaju rivale u Ligi nacija

Danas pre 33 minuta
Srbija danas na žrebu za Ligu nacija: Možemo s Hrvatima, igra se po novim pravilima

Srbija danas na žrebu za Ligu nacija: Možemo s Hrvatima, igra se po novim pravilima

Mondo pre 32 minuta
„Orlovi“ ne mogu sa ove tri reprezentacije: Žreb za Ligu nacija danas u Briselu

„Orlovi“ ne mogu sa ove tri reprezentacije: Žreb za Ligu nacija danas u Briselu

Dnevnik pre 18 minuta
Žreb za Ligu nacija - Srbija među fudbalskom elitom čeka protivnike

Žreb za Ligu nacija - Srbija među fudbalskom elitom čeka protivnike

RTV pre 1 sat
Sve o žrebu za Ligu nacija - Srbija u eliti, Hrvatska poželjan rival

Sve o žrebu za Ligu nacija - Srbija u eliti, Hrvatska poželjan rival

B92 pre 1 sat
Zbog čega je Liga nacija mnogo važna za Srbiju?

Zbog čega je Liga nacija mnogo važna za Srbiju?

Sportske.net pre 1 sat
Danas je žreb za Ligu nacija - Srbija među fudbalskom elitom čeka protivnike

Danas je žreb za Ligu nacija - Srbija među fudbalskom elitom čeka protivnike

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoŽrebLiga nacija

Sport, najnovije vesti »

Ukrajinski takmičar isključen sa ZOI zbog kacige

Ukrajinski takmičar isključen sa ZOI zbog kacige

Insajder pre 17 minuta
Ukrajinac isključen sa Zimskih olimpijskih igara zbog sporne kacige

Ukrajinac isključen sa Zimskih olimpijskih igara zbog sporne kacige

Danas pre 23 minuta
"Marka" pisala u Murinenu: "Potpuni fijasko"!

"Marka" pisala u Murinenu: "Potpuni fijasko"!

Sportske.net pre 17 minuta
INTERVJU – Nenad Lalatović: ''Kad bih progovorio, Srbiju bih okrenuo naglavačke! Uz Miloja sam najuticajniji trener domaćeg…

INTERVJU – Nenad Lalatović: ''Kad bih progovorio, Srbiju bih okrenuo naglavačke! Uz Miloja sam najuticajniji trener domaćeg fudbala

Sportske.net pre 27 minuta
Srbija može na Španiju, Francusku, Hrvatsku… Orlovi dobijaju rivale u Ligi nacija

Srbija može na Španiju, Francusku, Hrvatsku… Orlovi dobijaju rivale u Ligi nacija

Danas pre 33 minuta