Žreb za Ligu nacija: Orlovi u diviziji sa najboljima, ovo su najteža i najlakša grupa koju mogu da dobiju!

Večeras saznaju rivale! Srbija će po drugi put igrati u elitnoj A diviziji Lige nacija, a rivale za naredni ciklus ekipa Veljka Paunovića saznaće u četvrtak uveče, nešto posle 18 časova. „Orlovi“ su među 16 najboljih reprezentacija Evrope, pa će selektor debitant imati priliku da kroz ovo takmičenje napravi uvod u kvalifikacije za Evropsko prvenstvo naredne godine. Srbija u novom ciklusu brani mesto u najjačem društvu, pošto je prethodno izdanje završila na trećem