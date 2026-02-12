NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na istom nivou

Insajder pre 3 sata
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na istom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne, 4,5 odsto, i kreditne olakšice, 7,0 odsto, objavila je NBS.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje, naveli su iz NBS. U skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja inflacija je tokom poslednjeg tromesečja 2025. nastavila da se kreće blago ispod centralne vrednosti cilja, spustivši se u decembru na 2,7 odsto. Na takvo kretanje inflacije u velikoj meri uticala
