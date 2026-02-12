NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na istom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne, 4,5 odsto, i kreditne olakšice, 7,0 odsto, objavila je NBS.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju u narednom periodu i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje, naveli su iz NBS. U skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora, međugodišnja inflacija je tokom poslednjeg tromesečja 2025. nastavila da se kreće blago ispod centralne vrednosti cilja, spustivši se u decembru na 2,7 odsto. Na takvo kretanje inflacije u velikoj meri uticala