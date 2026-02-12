Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

Insajder pre 1 sat
Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

Izrael se pridružio Odboru za mir predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Netanjahu je tokom posete Vašingtonu, gde se sastao sa Trampom i državnim sekretarom SAD-a Markom Rubijem, na mreži X objavio da je potpisao dokument o pristupanju Izraela odboru, a vizuelni prikazi sa sastanka pokazuju ga kako drži dokument sa potpisom, preneo je Rojters. Odbor za mir, koji je Tramp pokrenuo krajem januara, trebalo bi da održi svoj prvi sastanak u Vašingtonu i baviće se, između ostalog, rekonstrukcijom Gaze. Trampov plan predviđa nadgledanje
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Netanjahu: Izrael se pridružuje Trampovom Odboru za mir

Netanjahu: Izrael se pridružuje Trampovom Odboru za mir

Beta pre 19 minuta
Netanjahu: Izrael se pridružuje Trampovom Odboru za mir

Netanjahu: Izrael se pridružuje Trampovom Odboru za mir

Serbian News Media pre 29 minuta
Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

N1 Info pre 1 sat
Netanjahu potpisao pristupanje Izraela Trampovom Odboru za mir

Netanjahu potpisao pristupanje Izraela Trampovom Odboru za mir

RTV pre 1 sat
Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

Nedeljnik pre 1 sat
Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom Odboru za mir

NIN pre 1 sat
Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom odboru za mir

Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom odboru za mir

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelVašingtonRojtersDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Orban o ubrzanom pristupanju Ukrajine EU: "Sanjaj, sanjaj, slatki san"

Orban o ubrzanom pristupanju Ukrajine EU: "Sanjaj, sanjaj, slatki san"

Euronews pre 4 minuta
Peskov: Putin nije odbio kontakte sa evropskim liderima, Putin i Zelenski mogu da se sastanu samo u Moskvi

Peskov: Putin nije odbio kontakte sa evropskim liderima, Putin i Zelenski mogu da se sastanu samo u Moskvi

NIN pre 4 minuta
(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi…

(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi, policija otkrila detalje

Blic pre 4 minuta
Orbana pitali o Ukrajini u EU, on citirao čuvene stihove i dao šok odgovor: Premijer Mađarske ne odstupa ni pedalj!

Orbana pitali o Ukrajini u EU, on citirao čuvene stihove i dao šok odgovor: Premijer Mađarske ne odstupa ni pedalj!

Kurir pre 4 minuta
Rusi ne idu kod Trampa

Rusi ne idu kod Trampa

B92 pre 4 minuta