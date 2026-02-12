Netanjahu: Izrael se pridružio Trampovom odboru za mir

Izrael se pridružio Odboru za mir predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Netanjahu je tokom posete Vašingtonu, gde se sastao sa Trampom i državnim sekretarom SAD-a Markom Rubijem, na mreži X objavio da je potpisao dokument o pristupanju Izraela odboru, a vizuelni prikazi sa sastanka pokazuju ga kako drži dokument sa potpisom, preneo je Rojters. Odbor za mir, koji je Tramp pokrenuo krajem januara, trebalo bi da održi svoj prvi sastanak u Vašingtonu i baviće se, između ostalog, rekonstrukcijom Gaze. Trampov plan predviđa nadgledanje