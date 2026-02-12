Jedna grupa građana ne plaća januarski račun za struju - potvrdio i direktor EPS-a

Istakao je da EPS beleži stabilnu proizvodnju i trenutno ne uvozi električnu energiju, zahvaljujući dobroj hidrologiji i sopstvenim kapacitetima.

Domaćinstva koja su zbog vremenskih nepogoda u januaru ostala bez struje oslobođena su plaćanja celokupnog iznosa za januarski račun. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković rekao je zaRTSda se, prema podacima Elektrodistribucije Srbije, radi o oko 51.000 domaćinstava. "Uglavnom su to građani koji živeu Loznici, Čačku, Majdanpeku, Borui ja verujem da ćemo kroz ovu situaciju izaći u susret i u tom smislu će Elektroprivreda Srbije preuzeti i deo svojih obaveza kada
