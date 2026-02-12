Pobuna protiv Trampa, ovo niko nije očekivao! Do sada najveći broj kongresmena stao uz njegove protivnike, uzalud im pretio "ozbiljnim posledicama" (foto)

Kurir pre 2 sata  |  CBS News/Preveo i priredio:
Pobuna protiv Trampa, ovo niko nije očekivao! Do sada najveći broj kongresmena stao uz njegove protivnike, uzalud im pretio…

Predstavnički dom američkog Kongresa sinoć je izglasao poništavanje carina koje je predsednik Donald Tramp uveo Kanadi, nakon što je šest republikanaca stalo na stranu skoro svih demokratskih kongresmena u rušenju jednog od stubova trgovinske agende šefa Bele kuće.

Mere za ukidanje carina Kanadi koje su predložile demokrate usvojene su sa 219 glasova za i 211 protiv. CBS njuz navodi da je usvajanje ove rezolucije ipak uglavnom simbolično, jer bi Tramp mogao da je uloži veto na nju ukoliko je odobri i Senat, pošto u Predstavničkom domu nije usvojena sa većinom otpornom na veto. Gornji dom Kongresa SAD je prošle godine dva puta glasao za to da spreči Trampa da uvede carine Kanadi, a četiri republikanca su se tada pridružila
