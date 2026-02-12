Ukrajinski dronovi se pojavili u Rusiji gde niko nije očekivao! Udaljenost - bar 1.500 km! Evo kako je uništena rafinerija u ruskom gradu! (video)

Republika Komija u Rusiji 12. februara našla se pod napadom ukrajinskih dronova.

Jedan od bespilotnih letelica pao je na teritoriju naftne rafinerije kompanije „Lukoil“ u Uhti, izazvavši požar. Informaciju je potvrdio guverner Rostislav Goldštejn, ističući da na mestu događaja rade operativne službe i da za sada nema izveštaja o povređenima. On je naglasio da rukovodioci lokalnih preduzeća preduzimaju sve mere da obezbede sigurnost zaposlenih. Pretnja dronova u regionu objavljena je već ujutru, kada je u Siktivkaru oglašen signal "opasnost od