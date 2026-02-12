Izbo konobara nožem, pa mu pronađen kokain: Drama u Kruševcu, hitno uhapšen mladić (22)

Policija u Kruševcu je uhapsila mladića M.V. (22) zbog sumnje da je nožem napao konobara u kafiću, a kod njega je pronađen i kokain.

Na svu sreću, konobar je zadobio lakše povrede. "Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. V. (22) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On se sumnjiči da je sinoć, u jednom kruševačkom kafiću, nožem napao dvadesetjednogodišnjeg konobara i naneo mu laku telesnu povredu. Kako su dodali, policija ga je ubrzo pronašla, a kod njega je nađeno