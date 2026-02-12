Maloletnica u kritičnom stanju nakon izletanja tramvaja iz šina: Užasna nesreća u Sarajevu, stradao mladić

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Maloletnica u kritičnom stanju nakon izletanja tramvaja iz šina: Užasna nesreća u Sarajevu, stradao mladić

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina stradao je mladić, dok su četiri osobe povređene od kojih teške povrede ima maloletnica koja je u teškom stanju, piše " Dnevni Avaz".

Sumnja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina, nemarnost vozača ili tehnička neispravnost. Prema pisanju "Avaza", vozač tramvaja nalazi se u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu gde čeka ispitivanje kod psihijatra. Što se tiče maloletne devojke, rođene 2009. godine, ona je prevezena u Opštu bolnicu "Prim. dr Abdulah Nakaš" i nalazi se u teškom stanju. "Pacijentkija je zadobila teške telesne povrede i životno je ugrožena. U toku su mere intenzivne
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Tragedija se desila, a ti objavljuješ da nećeš stići na farbanje": Pevač u šoku zbog slike influenserke sa mesta jezivog…

"Tragedija se desila, a ti objavljuješ da nećeš stići na farbanje": Pevač u šoku zbog slike influenserke sa mesta jezivog udesa: "Devojci su amputirali nogu, nadam se da te je sram" (foto)

Blic pre 13 minuta
Kasni na farbanje zbog strašne tragedije u Sarajevu: Izjava influenserke razbesnela javnost u regionu

Kasni na farbanje zbog strašne tragedije u Sarajevu: Izjava influenserke razbesnela javnost u regionu

Mondo pre 2 minuta
Devojka povređena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu kritično nakon amputacije noge

Devojka povređena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu kritično nakon amputacije noge

RTV pre 1 sat
Devojčici (17) se bore za život, mladić (23) poginuo. Isplivao snimak jezive nesreće: Tramvaj u punoj brzini izleće iz šina…

Devojčici (17) se bore za život, mladić (23) poginuo. Isplivao snimak jezive nesreće: Tramvaj u punoj brzini izleće iz šina (video)

Blic pre 1 sat
Novi snimak izletanja tramvaja iz šina u Sarajevu: Mladić poginuo, maloletnoj devojci amputirana noga (video)

Novi snimak izletanja tramvaja iz šina u Sarajevu: Mladić poginuo, maloletnoj devojci amputirana noga (video)

Mondo pre 57 minuta
Snimljen jezivi trenutak kada tramvaj izleće iz šina Mladić (23) poginuo, devojka (17) ostala bez noge, bori se za život…

Snimljen jezivi trenutak kada tramvaj izleće iz šina Mladić (23) poginuo, devojka (17) ostala bez noge, bori se za život (Uznemirujući video)

Kurir pre 1 sat
Vozač tramvaja iz Sarajeva u šoku nakon stravične nesreće: Evo gde se sada nalazi

Vozač tramvaja iz Sarajeva u šoku nakon stravične nesreće: Evo gde se sada nalazi

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sarajevo

Regioni, najnovije vesti »

Objavljen plan i program studentskog protesta „Sretnimo se na Sretenje“

Objavljen plan i program studentskog protesta „Sretnimo se na Sretenje“

Glas Šumadije pre 17 minuta
„Sretnimo se ponovo”: Kakav je plan protesta u Kragujevcu

„Sretnimo se ponovo”: Kakav je plan protesta u Kragujevcu

Vreme pre 42 minuta
65 godina od smrti Branka Miljkovića: Da li je „princ poezije“ izvršio samoubistvo ili je ubijen?

65 godina od smrti Branka Miljkovića: Da li je „princ poezije“ izvršio samoubistvo ili je ubijen?

Glas juga pre 8 minuta
Zavod za javno zdravlje Leskovac nabavio novu PCR laboratoriju

Zavod za javno zdravlje Leskovac nabavio novu PCR laboratoriju

Jug press pre 2 minuta
Komemorativnom šetnjom i polaganjem venca obeležena godišnjica besktva iz koncentracionog logora (FOTO)

Komemorativnom šetnjom i polaganjem venca obeležena godišnjica besktva iz koncentracionog logora (FOTO)

Jug press pre 23 minuta