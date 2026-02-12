Maloletnica u kritičnom stanju nakon izletanja tramvaja iz šina: Užasna nesreća u Sarajevu, stradao mladić

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina stradao je mladić, dok su četiri osobe povređene od kojih teške povrede ima maloletnica koja je u teškom stanju, piše " Dnevni Avaz".

Sumnja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina, nemarnost vozača ili tehnička neispravnost. Prema pisanju "Avaza", vozač tramvaja nalazi se u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu gde čeka ispitivanje kod psihijatra. Što se tiče maloletne devojke, rođene 2009. godine, ona je prevezena u Opštu bolnicu "Prim. dr Abdulah Nakaš" i nalazi se u teškom stanju. "Pacijentkija je zadobila teške telesne povrede i životno je ugrožena. U toku su mere intenzivne