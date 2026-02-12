Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

N1 Info pre 21 minuta  |  Beta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje za skoro 70 odsto nego prethodne godine

Najveći uticaj na rast cena u grupi proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini imalo je poskupljenje voća od 68,2 odsto i žita od 12,3 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u prošloj godini su u proseku povećane za 10,7 odsto. U decembru 2025. godine cene te robe u odnosu na isti mesec 2024. godine povećane su za četiri odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita (7,2 odsto) i stoka i živina (pet odsto). Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2025. godine, u odnosu na prethodni
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

RTV pre 36 minuta
RZS: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

RZS: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Stav.life pre 31 minuta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Serbian News Media pre 21 minuta
Voće skuplje čak 68 odsto! RZS objavio nove podatke: Evo koliko su porasle cene poljoprivrednih proizvoda

Voće skuplje čak 68 odsto! RZS objavio nove podatke: Evo koliko su porasle cene poljoprivrednih proizvoda

Blic pre 31 minuta
Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Voće u Srbiji u 2025. bilo skuplje 68,2 odsto nego prethodne godine

Radio sto plus pre 11 minuta
Voće skuplje čak 68 odsto: Evo koliko su porasle cene u odnosu na 2024. godinu

Voće skuplje čak 68 odsto: Evo koliko su porasle cene u odnosu na 2024. godinu

Mondo pre 16 minuta
Cene u nebo: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Cene u nebo: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Dnevnik pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistikuPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Burger King stiže u Srbiju - Evo kakve će biti cene

Burger King stiže u Srbiju - Evo kakve će biti cene

Kamatica pre 36 minuta
"Falsifikat sa oznakom pet je opasan falsifikat": Kako u tri koraka prepoznati lažne novčanice

"Falsifikat sa oznakom pet je opasan falsifikat": Kako u tri koraka prepoznati lažne novčanice

Euronews pre 31 minuta
Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

Statistika: Voće prošle godine skuplje za 68,2 odsto nego 2024. godine

RTV pre 36 minuta
Nezadovoljni proizvođači mleka nastavljaju proteste u Mrčajevcima i Bogatiću, zahtevaju hitne mere

Nezadovoljni proizvođači mleka nastavljaju proteste u Mrčajevcima i Bogatiću, zahtevaju hitne mere

RTV pre 6 minuta
Ćorović: Prodato 31.697 novih vozila u 2025. godini, najprodavanija Škoda

Ćorović: Prodato 31.697 novih vozila u 2025. godini, najprodavanija Škoda

RTV pre 16 minuta