Napeto na Ubu: Interventna policija na ulicama dok se istovremeno održava doček studenata i skup SNS-a

Nedeljnik pre 14 minuta
Napeto na Ubu: Interventna policija na ulicama dok se istovremeno održava doček studenata i skup SNS-a

Studenti iz Obrenovca koji pešače ka Valjevu na protest u subotu, 14. februara, stigli su u Ub gde će večeras prenoćiti.

Studenti šetači su dočekani uz baklje i aplauze. Ipak, organizatori dočeka su morali da se povuku iz centra grada jer se na tom mestu večeras održava i skup pristalica Srpske napredne stranke (SNS). Skup SNS-a na Ubu uz binu, hranu i jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija Skup SNS-a se održava u centru Uba na poziv ministra Glišića, a postavljena je i bina i štandovi sa hranom, a pristalice SNS-a počele su da se okupljaju. Angažovan je veliki
