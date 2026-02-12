Predsednik Ustavnog suda: Voleo bih da znam ko je pisao zakone, Mrdić to nije mogao sam

Predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov rekao je danas da nije učestvovao u pisanju izmena pravosudnih zakona koje je, na predlog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića usvojio Parlament ali da bi voleo da zna ko jeste.

On je za Radio televiziju Vojvodine kazao da bi voleo da vidi i da sazna javno ko su ljudi koji su radili u stručnom smisilu na nacrtima i predlozima tih zakonskih izmena. Petrov ne isključuje brzu odluku Ustavnog suda o ustavnosti pravosudnih zakona Petrov je napomenuo i da je „sigurno da to nije mogao sam narodni poslanik“, te da je „on (Mrdić) i sam to više puta rekao“. „Voleo bih da znam zato što javnost treba da zna i da to nisam bio ja“, kazao je Petrov.