Lončar: Inspekcija će ispitati smrt devojčice i mladića u čačanskoj bolnici, odgovorni će biti kažnjeni

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Lončar: Inspekcija će ispitati smrt devojčice i mladića u čačanskoj bolnici, odgovorni će biti kažnjeni

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je za RTS da ono što se dogodilo u čačanskoj bolnici jeste opomena za sve i preko toga ne može da se pređe.

Lončar je istakao da će inspekcija ispitati ko je odgovoran za smrt devojčice i mladića posle operacije u bolnici u Čačku, kao i da će odgovorni biti kažnjeni. U Opštoj bolnici u Čačku je Zdravstvena inspekcija, obavlja se spoljašnji stručni nadzor, upućeni su lekari iz dva univerzitetska klinička centra, čekaju se i rezultati obdukcije preminule četvorogodišnje devojčice. Zlatibor Lončar izrazio je saučešće porodicama preminulih posle operacija u bolnici u Čačku.
