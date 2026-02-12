Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena, proizvođači mleka proveli noć u traktorima

NIN pre 1 sat  |  Beta
Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena, proizvođači mleka proveli noć u traktorima

Blokada Ibarske magistrale u mestu Mrčajevci kod Čačka, koja je počela u sredu u 13.00 traje i dalje, a proizvođači mleka i poljoprivrednici, koji su blokirali magistralu, najavljuju da će se danas ona proširiti.

Oni su rekli agenciji Beta da će im se danas u protestu pridružiti i poljopriovrendici iz Bogatića koji će blokirati puteve u njihovom kraju, a od 12.00 očekuju da će biti više blokada u raznim mestima i gradovima. Proizvođači mleka i poljoprivrednici proveli su noć u kabinama traktora sa kojima su blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima. Oni kažu da je noć protekla mirno, da od početka blokade nije bilo nikakvih incidenata i da policija obezbeđuje blokadu i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Poljoprivrednici najavljuju više blokada u raznim gradovima i mestima od 12 sati (VIDEO)

Poljoprivrednici najavljuju više blokada u raznim gradovima i mestima od 12 sati (VIDEO)

Glas Šumadije pre 24 minuta
Protest i blokada proizvođača mleka u Bogatiću

Protest i blokada proizvođača mleka u Bogatiću

Šabačke novosti pre 24 minuta
Noć u traktorima, dan u blokadama: Mlekari i studenti zajedno na Ibarskoj magistrali

Noć u traktorima, dan u blokadama: Mlekari i studenti zajedno na Ibarskoj magistrali

Vreme pre 1 sat
Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena i danas

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena i danas

Morava info pre 1 sat
Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena i danas

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena i danas

Serbian News Media pre 2 sata
Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena i danas

Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena i danas

Danas pre 2 sata
Mlekari i poljoprivrednici nastavljaju blokadu magistrale na zapadu Srbije

Mlekari i poljoprivrednici nastavljaju blokadu magistrale na zapadu Srbije

Slobodna Evropa pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakIbarska magistralaMlekoBogatićBlokadapoljoprivrednici

Ekonomija, najnovije vesti »

Građani oslobođeni računa za struju: Celokupni januarski iznos se briše

Građani oslobođeni računa za struju: Celokupni januarski iznos se briše

B92 pre 4 minuta
Oglasio se NIS u vezi plaćanja na pumpama

Oglasio se NIS u vezi plaćanja na pumpama

Telegraf pre 4 minuta
Nikezić (SSP): Potrebne hitne mere za opstanak proizvodnje mleka

Nikezić (SSP): Potrebne hitne mere za opstanak proizvodnje mleka

Beta pre 30 minuta
Savršene destinacije za vikend-putovanja - ne treba vam ni pasoš, a gužve su minimalne

Savršene destinacije za vikend-putovanja - ne treba vam ni pasoš, a gužve su minimalne

Kamatica pre 29 minuta
SSP: Mlekarima nisu potrebne nekakve povoljne kreditne linije, već pristojna otkupna cena i zaštita od uvoza

SSP: Mlekarima nisu potrebne nekakve povoljne kreditne linije, već pristojna otkupna cena i zaštita od uvoza

Danas pre 45 minuta