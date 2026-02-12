Blokada Ibarske magistrale u Mrčajevcima nastavljena, proizvođači mleka proveli noć u traktorima

Blokada Ibarske magistrale u mestu Mrčajevci kod Čačka, koja je počela u sredu u 13.00 traje i dalje, a proizvođači mleka i poljoprivrednici, koji su blokirali magistralu, najavljuju da će se danas ona proširiti.

Oni su rekli agenciji Beta da će im se danas u protestu pridružiti i poljopriovrendici iz Bogatića koji će blokirati puteve u njihovom kraju, a od 12.00 očekuju da će biti više blokada u raznim mestima i gradovima. Proizvođači mleka i poljoprivrednici proveli su noć u kabinama traktora sa kojima su blokirali Ibarsku magistralu u Mrčajevcima. Oni kažu da je noć protekla mirno, da od početka blokade nije bilo nikakvih incidenata i da policija obezbeđuje blokadu i