​Jokić: Na Ol-star utakmici igraću jako, kao i uvek

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da je predstojeća pauza u NBA ligi zbog Ol-star vikenda veoma važna za oporavak i odmor svih igrača, prenose danas američki mediji. Košarkaši Denvera su ranije danas na svom terenu pobedili Memfis rezultatom 122:116, a srpski košarkaš je zabeležio novi tripl-dabl učinak sa 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Jokić se na konferenciji za medije posle meča pojavio sa velikim zavojem na ruci. „To je nešto što dolazi i