​Jokić: Na Ol-star utakmici igraću jako, kao i uvek

Politika pre 1 sat
​Jokić: Na Ol-star utakmici igraću jako, kao i uvek

Dodao je da je predstojeća pauza u NBA ligi zbog Ol-star vikenda veoma važna za oporavak i odmor svih igrača

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da je predstojeća pauza u NBA ligi zbog Ol-star vikenda veoma važna za oporavak i odmor svih igrača, prenose danas američki mediji. Košarkaši Denvera su ranije danas na svom terenu pobedili Memfis rezultatom 122:116, a srpski košarkaš je zabeležio novi tripl-dabl učinak sa 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Jokić se na konferenciji za medije posle meča pojavio sa velikim zavojem na ruci. „To je nešto što dolazi i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Neverovatan podvig Jokića kakav liga ne pamti - i to uz 16 propuštenih mečeva

Neverovatan podvig Jokića kakav liga ne pamti - i to uz 16 propuštenih mečeva

RTS pre 30 minuta
(Foto) Jokić s velikim zavojem na ruci: Džoker zabrinuo navijače, kratko prokomentarisao novi problem

(Foto) Jokić s velikim zavojem na ruci: Džoker zabrinuo navijače, kratko prokomentarisao novi problem

Dnevnik pre 2 sata
Jović jedini dobio šansu, a Majami slavio: Bogdanović i Vukčević bez minuta

Jović jedini dobio šansu, a Majami slavio: Bogdanović i Vukčević bez minuta

Dnevnik pre 1 sat
Novi istorijski podvig Srbina: Nikola Jokić uradio ono što niko nikada nije u NBA ligi

Novi istorijski podvig Srbina: Nikola Jokić uradio ono što niko nikada nije u NBA ligi

Telegraf pre 1 sat
Jokićev četvrti vezani tripl-dabl uprkos povredi, u Denveru je "pao" i Memfis

Jokićev četvrti vezani tripl-dabl uprkos povredi, u Denveru je "pao" i Memfis

Newsmax Balkans pre 2 sata
Novi tripl-dabl Jokića u pobedi košarkaša Denvera protiv Memfisa

Novi tripl-dabl Jokića u pobedi košarkaša Denvera protiv Memfisa

NIN pre 2 sata
Vučević motivisan protiv bivšeg tima, dabl-dabl u pobedi nad Bulsima

Vučević motivisan protiv bivšeg tima, dabl-dabl u pobedi nad Bulsima

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

BBC u Teheranu: Proslava iranske revolucije u senci nezadovoljstva i otpora

BBC u Teheranu: Proslava iranske revolucije u senci nezadovoljstva i otpora

BBC News pre 5 minuta
Zvezda u Pireju traži četvrtu uzastopnu pobedu u bratskom derbiju

Zvezda u Pireju traži četvrtu uzastopnu pobedu u bratskom derbiju

InfoKG pre 5 minuta
Bio je velika nada Crvene zvezde, a onda je potpuno nestao: Sada se vratio u srpski fudbal, evo gde će igrati!

Bio je velika nada Crvene zvezde, a onda je potpuno nestao: Sada se vratio u srpski fudbal, evo gde će igrati!

Kurir pre 0 minuta
"Predsednik ga ućutkuje novcem - on zna gde su tela zakopana" Bogdanovi Klipersi u žiži skandala, isplivale šokantne tvrdnje!…

"Predsednik ga ućutkuje novcem - on zna gde su tela zakopana" Bogdanovi Klipersi u žiži skandala, isplivale šokantne tvrdnje!

Kurir pre 0 minuta
Ukrajinac diskvalifikovan sa ZOI! Zbog sporne kacige u čast poginulih u ratu s Rusijom Heraskevič nije pristao na kompromis

Ukrajinac diskvalifikovan sa ZOI! Zbog sporne kacige u čast poginulih u ratu s Rusijom Heraskevič nije pristao na kompromis

Dnevnik pre 0 minuta