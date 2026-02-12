Mađarska tvrdi da Brisel i Kijev formiraju ratnu koaliciju

Politika pre 48 minuta
Mađarska tvrdi da Brisel i Kijev formiraju ratnu koaliciju

Mađarska vlada je više puta poručila da neće dozvoliti ubrzani prijem Ukrajine u EU

Brisel i Kijev formirali su koaliciju sa ciljem nastavka sukoba u Ukrajini i ubrzanog prijema te zemlje u Evropsku uniju već 2027. godine, suprotno pravilima zajednice, izjavio je ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Mađarske Peter Sijarto na sednici vlade. Kako je saopštilo mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova, Sijarto je naveo da „koalicija Brisel–Kijev ima tri glavna cilja: nastavak isporuka oružja Ukrajini, dalje finansiranje te zemlje i njen
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Vučića su svi prozreli

Vučića su svi prozreli

Radar pre 2 sata
Zelenski: Nema izbora u Ukrajini dok ne stupi na snagu primirje

Zelenski: Nema izbora u Ukrajini dok ne stupi na snagu primirje

Danas pre 2 sata
"Želim tačan datum" Zelenski izgubio strpljenje i žestoko zapretio: Ukrajina postavila svoj uslov

"Želim tačan datum" Zelenski izgubio strpljenje i žestoko zapretio: Ukrajina postavila svoj uslov

Blic pre 1 sat
Ministar Hili otkrio: London će, preko NATO, finansirati kupovinu američkog oružja za Ukrajinu

Ministar Hili otkrio: London će, preko NATO, finansirati kupovinu američkog oružja za Ukrajinu

Kurir pre 2 sata
Nemačka šalje borbene jedinice na Grenland Alarmne patrole sačinjene od eurofajtera stižu da brane ostrvo od Trampa: Zna se i…

Nemačka šalje borbene jedinice na Grenland Alarmne patrole sačinjene od eurofajtera stižu da brane ostrvo od Trampa: Zna se i tačno kad stižu

Blic pre 3 sata
"Prvi put čujem" oglasio se Zelenski o izborima u Ukrajini: Sve zavisi od ove stvari!

"Prvi put čujem" oglasio se Zelenski o izborima u Ukrajini: Sve zavisi od ove stvari!

Blic pre 4 sati
(Video) Evropska unija se potpuno menja, desiće se nešto što je do skoro bilo nezamislivo Makronovo upozorenje diglo sve na…

(Video) Evropska unija se potpuno menja, desiće se nešto što je do skoro bilo nezamislivo Makronovo upozorenje diglo sve na noge: "Ako nastavi da posmatra..."

Blic pre 5 sati

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBriselEUKijevMađarska

Svet, najnovije vesti »

Erdoganova seča ministara! Iznenada zamenio dva najvažnija člana vlade

Erdoganova seča ministara! Iznenada zamenio dva najvažnija člana vlade

Kurir pre 49 minuta
Mađarska tvrdi da Brisel i Kijev formiraju ratnu koaliciju

Mađarska tvrdi da Brisel i Kijev formiraju ratnu koaliciju

Politika pre 48 minuta
Nato počeo misiju "Arktička straža": Podvlačimo posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti

Nato počeo misiju "Arktička straža": Podvlačimo posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti

Kurir pre 1 sat
Jedno telo nađeno na stepeništu, druga u biblioteci: Novi detalji masakra u školi u Kanadi: Ubijena i porodica osumnjičenog

Jedno telo nađeno na stepeništu, druga u biblioteci: Novi detalji masakra u školi u Kanadi: Ubijena i porodica osumnjičenog

Blic pre 1 sat
Žiteljka Čikaga tuži DHS i agenta Pogranične službe nakon pucnjave

Žiteljka Čikaga tuži DHS i agenta Pogranične službe nakon pucnjave

Politika pre 1 sat