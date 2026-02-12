Mađarska tvrdi da Brisel i Kijev formiraju ratnu koaliciju

Mađarska vlada je više puta poručila da neće dozvoliti ubrzani prijem Ukrajine u EU

Brisel i Kijev formirali su koaliciju sa ciljem nastavka sukoba u Ukrajini i ubrzanog prijema te zemlje u Evropsku uniju već 2027. godine, suprotno pravilima zajednice, izjavio je ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Mađarske Peter Sijarto na sednici vlade. Kako je saopštilo mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova, Sijarto je naveo da „koalicija Brisel–Kijev ima tri glavna cilja: nastavak isporuka oružja Ukrajini, dalje finansiranje te zemlje i njen