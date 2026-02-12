Režim u panici zbog investicionog fonda Vista Rica

Danijelu Maletić i službenicu jedne banke, sa lisicama na rukama priveli pripadnici UKP Marka Krička, po nalogu VJT Nenada Stefanovića, po prijavi SNS advokata, ali su obe morale da budu puštene jer je po zakonu za takve slučajeve nadležan isključivo TOK. Cela akcija za cilj ima da se svi zastraše i spreči dalje curenje informacija o klijentima Vista Rica

Uplate velikog broja visokih državnih i stranačkih funkcionera i tajkuna bliskih vlasti, u investicioni fond Vista Rica, pod kontrolom SNS-a, unele su pravu pometnju u vrhu režima, koji je nasumično počeo da privodi sve za koje sumnja da su mogli da te podatke otkriju Radaru, koji je prvi objavio da su klijenti tog Fonda braća predsednika Srbije Andrej Vučić, ministra finansija Predrag Mali, bivše premijerke i aktuelne predsednice Skupštine Ane Brnabić… Cilj tih