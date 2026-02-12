Režim u panici zbog investicionog fonda Vista Rica

Radar pre 3 sata  |  Vuk Z. Cvijić
Režim u panici zbog investicionog fonda Vista Rica

Danijelu Maletić i službenicu jedne banke, sa lisicama na rukama priveli pripadnici UKP Marka Krička, po nalogu VJT Nenada Stefanovića, po prijavi SNS advokata, ali su obe morale da budu puštene jer je po zakonu za takve slučajeve nadležan isključivo TOK. Cela akcija za cilj ima da se svi zastraše i spreči dalje curenje informacija o klijentima Vista Rica

Uplate velikog broja visokih državnih i stranačkih funkcionera i tajkuna bliskih vlasti, u investicioni fond Vista Rica, pod kontrolom SNS-a, unele su pravu pometnju u vrhu režima, koji je nasumično počeo da privodi sve za koje sumnja da su mogli da te podatke otkriju Radaru, koji je prvi objavio da su klijenti tog Fonda braća predsednika Srbije Andrej Vučić, ministra finansija Predrag Mali, bivše premijerke i aktuelne predsednice Skupštine Ane Brnabić… Cilj tih
Otvori na radar.rs

Povezane vesti »

Radar: Hapšenja zbog curenja informacija o SNS fondu Vista Rica, cilj zastrašivanje

Radar: Hapšenja zbog curenja informacija o SNS fondu Vista Rica, cilj zastrašivanje

Nova ekonomija pre 13 minuta
VJT: Bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca uhapšena zbog odavanja poverljivih podataka medijima

VJT: Bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca uhapšena zbog odavanja poverljivih podataka medijima

Moj Novi Sad pre 2 sata
TOK: Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

TOK: Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

Insajder pre 3 sata
TOK vodi istagu protiv četiri osobe zbog veće količine droge, oružja i eksplozivnih naprava

TOK vodi istagu protiv četiri osobe zbog veće količine droge, oružja i eksplozivnih naprava

N1 Info pre 3 sata
Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

RTV pre 3 sata
Tužilaštvo za organizovani kriminal naredilo sprovođenje istrage zbog droge i oružja

Tužilaštvo za organizovani kriminal naredilo sprovođenje istrage zbog droge i oružja

Danas pre 3 sata
Planirali ubistva u Srbiji: Saslušana kriminalna grupa kod koje je pronađena droga i oružje. Radili po nalogu organizatora…

Planirali ubistva u Srbiji: Saslušana kriminalna grupa kod koje je pronađena droga i oružje. Radili po nalogu organizatora, evo šta im je sve oduzeto.

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Investicioni fondoviSNStajkuniAndrej VučićAna Brnabić

Društvo, najnovije vesti »

U vreme Manje Grčić ukinut je Utisak nedelje, a šta može da se očekuje od nje na čelu RTS-a?

U vreme Manje Grčić ukinut je Utisak nedelje, a šta može da se očekuje od nje na čelu RTS-a?

Danas pre 18 minuta
Lični stav Dragana Delića: U čemu je jedini spas za sadašnju vlast?

Lični stav Dragana Delića: U čemu je jedini spas za sadašnju vlast?

Danas pre 23 minuta
Vučić o dve smrti u čačanskoj bolnici: Zdravstvena inspekcija će uraditi svoj posao

Vučić o dve smrti u čačanskoj bolnici: Zdravstvena inspekcija će uraditi svoj posao

Danas pre 13 minuta
Skriveni evropski dragulj za vikend putovanje: Jezero, kultura i alpski pejzaži nadohvat ruke

Skriveni evropski dragulj za vikend putovanje: Jezero, kultura i alpski pejzaži nadohvat ruke

Danas pre 43 minuta
Dolazi proleće, bez tribina: Ko je Predrag Cvetković, dekan Pravnog fakulteta u Nišu?

Dolazi proleće, bez tribina: Ko je Predrag Cvetković, dekan Pravnog fakulteta u Nišu?

Danas pre 1 sat