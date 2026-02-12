Fudbaleri Srbije u Ligi nacija u grupi sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće ove sezone u Ligi nacija u Grupi A2 sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom, odlučeno je večeras žrebom u Briselu.

Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska Grupa A2: Nemačka, Holandija, Srbija, Grčka Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels Grupa B1: Škotska, Švajcarska, Slovenija, Severna Makedonija Grupa B2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska Grupa B3: Izrael, Austrija, Irska, Kosovo Grupa B4: Poljska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Švedska Grupa C1: Albanija, Finska, Belorusija, San Marino Grupa C2: Crna Gora,