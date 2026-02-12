Kolbi: NATO treba da bude zasnovan na partnerstvu umesto zavisnosti

Elbridž je rekao da je NATO ozbiljan savez usmeren na odbranu i odvraćanje i da je 2025. godine moglo da se vidi “preoblikovanje i istinska posvećenost” naporima da “imamo Evropu koja predvodi konvencionalnu odbranu” NATO. “Sada je vreme da budemo pragmatični.

Mislim da imamo zaista jaku osnovu da radimo zajedno u partnerstvu”, kazao je Kolbi pred početak sastanka. On je istakao da NATO treba da bude zasnovan na partnerstvu a ne na zavisnosti i da se vrati onome čemu je Alijansa prvobitno bila namenjena. Na današnji sastanak u sedištu NATO iz SAD je došao Kolbi umesto američkog ministra odbrane Pita Hegseta, što je drugi ministarski sastanak Alijanske na koji Vašington nije poslao svoje ministre.