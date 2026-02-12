Lavrov: Odnos Putina i Trampa odličan – Evropa i Zelenski žele da ga naruše

RTS pre 30 minuta
Rat u Ukrajini – 1.450. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski traži da mirovni sporazum sadrži konkretan datum ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, upozoravajući da bi Rusija, preko svojih predstavnika, u suprotnom pokušala da uspori proces. Mađarski premijer Viktor Orban poručuje da bi ubrzani prijem Ukrajine predstavljao otvorenu objavu rata Budimpešti.

Peskov: Rusija ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu povodom Dana pobede Dmitrij Peskov izjavio je da ne isključuje mogućnost pozivanja predsednika SAD Donalda Trampa na događaje povodom 81. godišnjice pobede Rusije u Drugom svetskom ratu. Američkog predsednika ćemo pitati da li može ili ne može da prisustvuje, saopštio je portparol ruskog predsednika u intervjuu za Tas. "Videćemo šta će biti sa Trampom, bar ćemo saznati da li može ili ne može", rekao
