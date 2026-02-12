Neverovatan podvig Jokića kakav liga ne pamti - i to uz 16 propuštenih mečeva

Centar Denver nagetsa postao je prvi košarkaš u istoriji koji je pre Ol-star pauze u jednoj sezoni dostigao brojku od 1000 poena i više od 400 skokova i asistencija.

Ono što ovaj podvig čini još impresivnijim jeste činjenica da je srpski reprezentativac propustio čak 16 utakmica od početka sezone. Jokić trenutno u sezoni ima više od: - 1000 poena - 475 skokova - 400 asistencija - 250 pogođenih slobodnih bacanja - 75 pogođenih trojki - 30 blokada Jokić je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najkompletnijih igrača u istoriji lige. Sposobnost da istovremeno dominira u poenterskom, skakačkom i plejmejkerskom segmentu igre