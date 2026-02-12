Predsednik Vučić iz Ankare: Mi nikoga nećemo da napadamo, ali snažimo vojne kapacitete

Predsednik Vučić iz Ankare: Mi nikoga nećemo da napadamo, ali snažimo vojne kapacitete

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajpom Erdoganom za srpske medije da su vratili odnose Srbije i Turske na najbolje puteve koji su građeni u prethodnim godinama. Razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima i očekujemo za tri-četiri meseca predsednika Erdogana u Beogradu, rekao je Vučić. Predsednik je upitao zašto Priština, Hrvatska i Albanija formiraju vojni savez i dodao da Srbija neće nikoga da napada, ali da jača vojne kapacitete.

Vučić je odgovorio na pitanje novinara kako komentariše navode Đorđa Vukadinovića iz Nove srpske političke misli da je zaustavljen trend opadanja rejtinga vladajuće stranke
