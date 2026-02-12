Skoro 300.000 ljudi u Odeskoj oblasti bez struje i vode; Moskva ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede

RTS pre 3 minuta
Skoro 300.000 ljudi u Odeskoj oblasti bez struje i vode; Moskva ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan…

Rat u Ukrajini – 1.450. dan. Nakon ruskih napada skoro 300.000 stanovnika bez struje i vode, dok je u Kijevu 2.600 zgrada ponovo bez grejanja, navode lokalne vlasti. Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila rusku fabriku visokotehnološke opreme za avijaciju i raketne sisteme u Tambovskoj oblasti. U Kremlju ne isključuju mogućnost pozivanja predsednika SAD Donalda Trampa na 81. godišnjicu pobede Rusije u Drugom svetskom ratu.

Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu Generalni sekretar NATO Mark Rute istakao je da će NATO biti i dalje uz Ukrajinu, kako po pitanju obuke, tako i po pitanju isporuke oružja. Rute je to rekao nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO alijanse, tokom zajedničke izjave sa novim ministrom odbrane Ukrajine Mihailom Fedorovom. "Saveznici u NATO-u marljivo rade svakog dana kako bi obezbedili da bezbednosne garancije budu što snažnije nakon, nadamo se uskoro, prekida vatre
Rute sa Fedorovom: NATO će biti uz Ukrajinu

NIN pre 43 minuta
Gotovo 300.000 ljudi bez struje i vode u Odesi nakon ruskog napada

NIN pre 1 sat
Ukrajinski dronovi se pojavili u Rusiji gde niko nije očekivao! Udaljenost - bar 1.500 km! Evo kako je uništena rafinerija u…

Kurir pre 2 sata
Poruka iz Moskve: Tramp na proslavi Dana pobede u Moskvi?!

Pravda pre 4 sati
Rat u Ukrajini: Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Euronews pre 4 sati
Požar u rafineriji nafte u Uhti zbog napada ukrajinskih dronova

Politika pre 3 sata
Ukrajinci žestoko napali: Gori rafinerija nafte u Uhti (video)

Večernje novosti pre 3 sata
Pravna savetnica suda EU smatra da je Evropska komisija pogrešila odmrzavajući sredstva Mađarskoj

RTV pre 3 minuta
(Video) Asfalt se cepa, ogromna rupa se otvara i guta sve, ljudi panično beže! Stravični prizori, snimljen trenutak užasa…

Blic pre 8 minuta
Horor zavio grad u crno: Majka ubila sina (5), pa sebe, cela Austrija u šoku, užasne scene na licu mesta

Blic pre 8 minuta
Putin potpisao ukaz: Do 1. aprila formirati radnu grupu za promociju „tradicionalnih vrednosti“

Danas pre 3 minuta
Radnica UKC RS preminula posle pada sa zgrade te zdravstvene ustanove

RTS pre 3 minuta