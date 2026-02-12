Skoro 300.000 ljudi u Odeskoj oblasti bez struje i vode; Moskva ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede

Rat u Ukrajini – 1.450. dan. Nakon ruskih napada skoro 300.000 stanovnika bez struje i vode, dok je u Kijevu 2.600 zgrada ponovo bez grejanja, navode lokalne vlasti. Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila rusku fabriku visokotehnološke opreme za avijaciju i raketne sisteme u Tambovskoj oblasti. U Kremlju ne isključuju mogućnost pozivanja predsednika SAD Donalda Trampa na 81. godišnjicu pobede Rusije u Drugom svetskom ratu.

Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu Generalni sekretar NATO Mark Rute istakao je da će NATO biti i dalje uz Ukrajinu, kako po pitanju obuke, tako i po pitanju isporuke oružja. Rute je to rekao nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO alijanse, tokom zajedničke izjave sa novim ministrom odbrane Ukrajine Mihailom Fedorovom. "Saveznici u NATO-u marljivo rade svakog dana kako bi obezbedili da bezbednosne garancije budu što snažnije nakon, nadamo se uskoro, prekida vatre