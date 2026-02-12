Skoro 300.000 ljudi u Odeskoj oblasti bez struje i vode; Moskva ne iskuljučuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede

Rat u Ukrajini – 1.450. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski traži da mirovni sporazum sadrži konkretan datum ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, upozoravajući da bi Rusija, preko svojih predstavnika, u suprotnom pokušala da uspori proces. Mađarski premijer Viktor Orban poručuje da bi ubrzani prijem Ukrajine predstavljao otvorenu objavu rata Budimpešti.

DTEK: U ruskom udaru oštećena još jedna termoelektrana Velika ukrajinska privatna energetska kompanija DTEK saopštila je u da su ruske snage napale njenu termoelektranu tokom noći, nanevši značajnu štetu opremi. "Ovo je jedanaesti masovni napad na termoelektrane kompanije od oktobra 2025. godine“, saopštio je DTEK u objavi na Telegramu, ne navodeći više detalja. (Reuters) Opširnije Kraće Zaharova: Kijev i EU ne žele nastavak dijaloga i pravedan mir Ukrajinske