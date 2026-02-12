Skupština u Prištini usvojila rezoluciju o podršci bivšim vođama tzv. OVK, Srpska lista napustila salu

Skupština privremenih prištinskih institucija usvojila je večeras rezoluciju u kojoj se pruža podrška bivšim vođama tzv. OVK koji su optuženi za ratne zločine i traži od Specijalizovanih sudskih veća u Hagu da im sprovedu "pravično suđenje".

Od 101 prisutnog poslanika za rezoluciju je glasalo 90, jedan je bio protiv, a nije bilo uzdržanih. Poslanici Srpske liste (SL) su napustili salu pre glasanja o rezoluciji. U glasanju nije učestvovao ni Demokratski savez Kosova jer u tekst rezolucije nije uvršten njihov zahtev za istragu ubistava posle sukoba 1999. godine. Rezoluciju je predložila Demokratska partija Kosova, a u njoj se potvrđuje posvećenost "osiguravanju svih mehanizama, uključujući i