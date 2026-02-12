Još jedan pacijent preminuo posle operacije krajnika u Opštoj bolnici Čačak, Ministarstvo uvodi privremene mere

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Još jedan pacijent preminuo posle operacije krajnika u Opštoj bolnici Čačak, Ministarstvo uvodi privremene mere

Tridesetosmogodišnji muškarac preminuo je posle operacije, kao i četvorogodišnja devojčica koja je prošle nedelje takođe operisala krajnike u istoj bolnici.

Ministar zdravlja naložio privremene mere, rukovođenje ORL odeljenjem u Opštoj bolnici Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda. U Opštoj bolnici Čačak, u noći između 11. i 12. februara, muškarac star 38 godina preminuo je nakon operacije trećeg krajnika, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. "Pacijent se, iako nije naš osiguranik, samostalno prijavio na navedenu hiruršku intervenciju
