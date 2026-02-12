Simić: Cilj zakona o strancima da ugrozi više od 10.000 Srba koji žive i rade na KiM

KOSOVSKA MITROVICA - Igor Simić iz Srpske liste izjavio je danas da je cilj zakona o strancima čiju je primenu Priština najavila od 15. marta da ugrozi više od 10.000 Srba koji žive i rade na Kosovu i Metohiji.

Simić je, na sastanku izabranih političkih predstavnika srpskog naroda i predstavnika srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija koji se održava u Kosovskoj Mitrovici, rekao da se današnji sastanak održava u nikad težoj situaciji po srpski narod i da se mora učiniti sve da se zaštiti srpski narod na svojim vekovnim ognjištima. "U ovu situaciju u kojoj se nalazimo doveo nas je režim u Prištini jednostranim potezima unazad nekoliko godina, a sve sa ciljem da se