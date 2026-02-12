Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca

BEOGRAD - Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenje za borbu protiv korupcije uhapsili su bivšu pomoćnicu direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca D.M. zbog sumnje da je u toku decembra 2024. godine i januara 2025. godine, kao službeno lice iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja teže povredila prava većeg broja lica otkrivajući poverljive podatke medijima koji su ih objavili, kao i

Osumnjičenoj D.M. na teret se stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a M.S. isto krivično delo u pomaganju, saopšteno je iz tog tužilaštva. Sumnja se da je D.M. kao pomoćnica direktora zadužena za poslove Sektora za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca, kršeći propisanu proceduru i Zakon o sprečavanju pranja novca i bez znanja neposrednih rukovodilaca, raspolagala prikupljenim, obrađenim podacima, informacijama i dokumentacijom o većem broju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Nova.rs: Bivšu pomoćnicu direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca privodili po prijavi SNS investicionog fonda

Nova.rs: Bivšu pomoćnicu direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca privodili po prijavi SNS investicionog fonda

N1 Info pre 33 minuta
VJT: Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca - otkrivala podatke medijima

VJT: Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca - otkrivala podatke medijima

N1 Info pre 1 sat
Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca - odavala podatke medijima

Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca - odavala podatke medijima

Radio 021 pre 58 minuta
Privedena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca: Otkrila podatke o SNS investicionom fondu Vista Rica

Privedena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca: Otkrila podatke o SNS investicionom fondu Vista Rica

Nedeljnik pre 1 sat
VJT u Beogradu: Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca

VJT u Beogradu: Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca

NIN pre 1 sat
Bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca osumnjičena da je otkrivala poverljive podatke o klijentima

Bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca osumnjičena da je otkrivala poverljive podatke o klijentima

Blic pre 1 sat
Uhapšena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca: Odavala poverljive bankarske podatke medijima

Uhapšena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca: Odavala poverljive bankarske podatke medijima

Euronews pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvokorupcijazloupotreba službenog položaja

Društvo, najnovije vesti »

Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Beta pre 3 minuta
Petrov predstavio novi saziv Ustavnog suda: Važno izabrati još troje sudija da sud bude u punom sastavu

Petrov predstavio novi saziv Ustavnog suda: Važno izabrati još troje sudija da sud bude u punom sastavu

RTV pre 3 minuta
Potpisan Protokol o saradnji Ustavnog suda i Pravnog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Potpisan Protokol o saradnji Ustavnog suda i Pravnog fakulteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

RTV pre 8 minuta
Napade na novinare u Srbiji organizuje režimska medijska hobotnica

Napade na novinare u Srbiji organizuje režimska medijska hobotnica

Danas pre 8 minuta
Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Firanj (SSP): Cena mleka za proizvođače u Srbiji je odavno izgubila bitku sa flašicom kisele vode

Serbian News Media pre 3 minuta