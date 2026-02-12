Uhapšena bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca

BEOGRAD - Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenje za borbu protiv korupcije uhapsili su bivšu pomoćnicu direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca D.M. zbog sumnje da je u toku decembra 2024. godine i januara 2025. godine, kao službeno lice iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja teže povredila prava većeg broja lica otkrivajući poverljive podatke medijima koji su ih objavili, kao i

Osumnjičenoj D.M. na teret se stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a M.S. isto krivično delo u pomaganju, saopšteno je iz tog tužilaštva. Sumnja se da je D.M. kao pomoćnica direktora zadužena za poslove Sektora za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca, kršeći propisanu proceduru i Zakon o sprečavanju pranja novca i bez znanja neposrednih rukovodilaca, raspolagala prikupljenim, obrađenim podacima, informacijama i dokumentacijom o većem broju