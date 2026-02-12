Preminuo još jedan pacijent u čačanskoj Bolnici posle operacije krajnika, uvedene privremene mere

Još jedan pacijent čačanske Bolnice, muškarac od 38 godina, umro je posle operacije trećeg krajnika u toj bolnici, zbog čega je Ministarstvo zdravlja uvelo privremene mere u toj ustanovi.

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u čačansku bolnicu, a odlukom ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem preuzeli su lekari Kliničkog centra u Kragujevcu, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na tom odeljenju u kratkom vremenskom roku. Porodicama preminulih Ministarstvo zdravlja uputilo je saučešće. Sve opracije krajnika u čačanskoj Bolnici od danas su otkazane do