Vremenska prognoza za petak, 13. februar: Sutra oblačno i hladnije, do 13 stepeni

U Srbiji će sutra biti hladnije i oblačno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 13 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne će biti oblačno, u zapadnim, južnim i ponegde u centralnim predelima sa slabom kišom. Sredinom dana na severozapadu, a posle podne uz prestanak padavina u svim predelima postepeno razvedravanje. Vetar u skretanju na slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od nule u Timočkoj Krajini do sedam stepeni na zapadu zemlje, a najviša dnevna od devet do 13 stepeni Celzijusa, u Timočkoj Krajini oko sedam. U Beogradu će pre podne