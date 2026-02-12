Skariolo hvali Partizan: "Zahvaljujući Đoanu obnovili su vezu sa navijačima"

Trener Real Madrida Serđo Skarilo u veoma pohvalnom tonu govorio je o Partizanu pred sutrašnji okršaj u "Beogradskoj areni" sa početkom od 20:30, ističući da su crno-beli pod Đoanom Penjarojom pronašli balas u igri i obnovili vezu sa navijačima.

Partizan će nedelju dana posle velike pobede protiv Panatinaikosa ugostiti novog velikana evropske košarke pošto će se beogradskoj publici sutra uveče predstaviti veliki Real Madrid, čiji trener je izneo očekivanja od utakmice. "Partizan igra svoju najbolju košarku ove sezone. Pobedili su u nekoliko velikih utakmica protiv vrhunskih timova poput Panatinaikosa, Hapoel Tel Aviva i Dubaija. Zahvaljujući, u velikoj meri, radu Đoana, pronašli su odličan balans, veoma