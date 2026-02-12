Stvaranje nove istorije, ko će biti ''novi Lane'' - Srbija je dugo čekala na susrete sa Nemačkom, Grčkom, a pogotovo Holandijom!

Reprezentacija Srbije večeras je saznala imena svojih rivala u novom ciklusu UEFA Lige nacija.

Žreb je održan u Briselu, a naši ''orlovi'' će se u Grupi A2 od septembra, pa do sredine novembra takmičiti protiv Nemačke, Holandije i Grčke. Sve tri pomenute selekcije dugo nismo gledali u duelima sa našim nacionalnim timom, a to se pogotovo odnosi na Holanđane. Od kada Srbija nastupa kao samostalna država, nijednom se nije sastala sa Holandijom, a poslednji susret pre toga bio je na Mundijalu 2006. godine, kada je Holandija u Lajpcigu golom Arjena Robena