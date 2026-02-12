Vučić sa Erdoganom: Očekuju me razgovori od strateškog značaja za odnose Srbije i Turske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Predsedničkoj palati u Ankari sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, gde ga kako je rekao, očekuje niz razgovora od strateškog značaja za odnose Srbije i Turske.

"Naše zemlje imaju razvijene političke odnose, intenzivnu ekonomsku razmenu i snažan investicioni ciklus, posebno u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede i turizma", napisao je Vučić na društvenim mrežama. Vučić je dodao da očekuje da se dodatno unapredi trgovinska razmena i da se otvori prostor za nove investicije turskih kompanija u Srbiji kao i da se ohrabri veće prisustvo naših privrednika na turskom tržištu. Predsednik je istakao da je za Srbiju