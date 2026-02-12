Milan Glušac nastavio gde je stao sa reprezentacijom Srbije, Novi Beograd obezbedio plasman u TOP 8 LŠ

Vaterpolisti Novog Beograda savladali su večeras u Trebinju Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15:12 u šestom kolu B grupe Lige šampiona i obezbedili plasman u Top 8 fazu.

Najefikasniji u pobedničkom taboru bio je Vasilije Martinović sa četiri gola, dok se Nikola Lukić tri puta upisao u listu strelaca. Sjajan je bio i golman Milan Glušac sa 12 odbrana. Sa druge strane, kod Novljana, bolji od ostalih bio je Strahinja Gojković sa četiri pogotka. U drugom meču grupe B Pro Reko je u Splitu pobedio Jadran sa 15:13. Italijanski tim je zauzeo prvo mesto na tabeli sa maksimalnih 18 bodova, Novi Beograd je zauzeo drugo mesto sa devet,