Milan Glušac nastavio gde je stao sa reprezentacijom Srbije, Novi Beograd obezbedio plasman u TOP 8 LŠ

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Milan Glušac nastavio gde je stao sa reprezentacijom Srbije, Novi Beograd obezbedio plasman u TOP 8 LŠ

Vaterpolisti Novog Beograda savladali su večeras u Trebinju Jadran iz Herceg Novog rezultatom 15:12 u šestom kolu B grupe Lige šampiona i obezbedili plasman u Top 8 fazu.

Najefikasniji u pobedničkom taboru bio je Vasilije Martinović sa četiri gola, dok se Nikola Lukić tri puta upisao u listu strelaca. Sjajan je bio i golman Milan Glušac sa 12 odbrana. Sa druge strane, kod Novljana, bolji od ostalih bio je Strahinja Gojković sa četiri pogotka. U drugom meču grupe B Pro Reko je u Splitu pobedio Jadran sa 15:13. Italijanski tim je zauzeo prvo mesto na tabeli sa maksimalnih 18 bodova, Novi Beograd je zauzeo drugo mesto sa devet,
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Sport klub pre 29 minuta
Vaterpolisti Radničkog posle peteraca poraženi od Olimpijakosa, selidba u Evrokup

Vaterpolisti Radničkog posle peteraca poraženi od Olimpijakosa, selidba u Evrokup

Telegraf pre 2 sata
Kristijano Ronaldo propustio i treći meč za Al-Nasr

Kristijano Ronaldo propustio i treći meč za Al-Nasr

Danas pre 4 sati
Malo je nedostajalo da oba srpska tima prođu dalje u vaterpolo Ligi šampiona

Malo je nedostajalo da oba srpska tima prođu dalje u vaterpolo Ligi šampiona

Danas pre 5 sati
Kragujevčani hrabro protiv Olimpijakosa, ali bez četvrtfinala posle peteraca

Kragujevčani hrabro protiv Olimpijakosa, ali bez četvrtfinala posle peteraca

RTK pre 3 sata
Kragujevčani zaustvljeni u Atini: Vaterpolisti Radničkog porazom od Olimpijakosa završili učešće u LŠ

Kragujevčani zaustvljeni u Atini: Vaterpolisti Radničkog porazom od Olimpijakosa završili učešće u LŠ

Kurir pre 3 sata
Žreb u ponedeljak: Ključaće u borbi za F4 Lige šampiona

Žreb u ponedeljak: Ključaće u borbi za F4 Lige šampiona

Sport klub pre 4 sati

Ključne reči

VaterpoloSplitLiga ŠampionaHerceg NoviTrebinje

Najnovije vesti »

„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti…

„Sve što radiš, na kraju pripada publici”: Priča Jamesa Van Der Beeka, koji će večno biti zaneseni Dawson jedne mladosti

Blic pre 19 minuta
Dnevni horoskop za četvrtak, 12. februar

Dnevni horoskop za četvrtak, 12. februar

Moj Novi Sad pre 49 minuta
Erdoganova seča ministara! Iznenada zamenio dva najvažnija člana vlade

Erdoganova seča ministara! Iznenada zamenio dva najvažnija člana vlade

Kurir pre 49 minuta
Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Sport klub pre 29 minuta
Mađarska tvrdi da Brisel i Kijev formiraju ratnu koaliciju

Mađarska tvrdi da Brisel i Kijev formiraju ratnu koaliciju

Politika pre 49 minuta