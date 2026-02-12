Prve reči Saše Obradovića posle poraza: "U ovako velikoj utakmici su male stvari nedostajale..."

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa 92:86 u 28. kolu Evrolige, a trener srpskog Saša Obradović tima nije bio zadovoljan posle poraza.

Obradović je istakao razloge poraza: - Mislim da smo napravili neke osnovne greke tokom utakmice. Kontrola skoka, izgubljene lopte... - rekao je Obradović i dodao. - U velikoj utakmici je to deo za pobedu u ovako velikoj utakmici. te male stvari su nedostajale. U narednom kolu, posle dvonedeljne pauze, Zvezda dočekuje Efes. (Telegraf.rs)