Zelenski traži da mirovni sporazum sadrži tačan datum ulaska Ukrajine u EU

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da traži da mirovni sporazum sadrži konkretan datum ulaska Ukrajine u Evropsku uniju, jer bi u suprotnom Rusija, preko svojih predstavnika, pokušala da uspori ovaj proces. "Želim tačan datum.

Uveravam vas, ako u sporazumu, koji potpisuju Amerika, Rusija, odnosno (predsednik Rusije Vladimir) Putin, ja kao predsednik Ukrajine i Evropa, ne bude datuma, Rusija će kasnije učiniti sve da blokira proces. I to ne nužno svojim rukama, već rukama određenih predstavnika Evrope", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. On je istakao da je primer takve situacije današnja nemogućnost otvaranja pregovaračkih klastera. "Svedoci smo da se klasteri ne otvaraju, bilo je