Isplivao jeziv snimak nesreće u Sarajevu: Tramvaj uleteo u krivinu, pa iskočio iz šina i napravio haos (video)

SARAJEVO je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile povrede.

Foto: Profimedia Na društvenim mrežama osvanuo jezivi snimak koji prikazuje trenutak iskakanja tramvaja iz šina. A post shared by TRT Balkan BHSC (@trtbalkanbhsc) Prema dostupnim podacima, do nesreće je došlo prilikom iskliznuća tramvaja iz šina, nakon čega su usliedile dramatične scene na ulicama glavnog grada. Uviđaj je u toku, a okolnosti nesreće se utvrđuju.