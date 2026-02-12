Isplivao jeziv snimak nesreće u Sarajevu: Tramvaj uleteo u krivinu, pa iskočio iz šina i napravio haos (video)
Večernje novosti pre 1 sat
SARAJEVO je danas potresla teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon iskakanja tramvaja iz šina, jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile povrede.
Foto: Profimedia Na društvenim mrežama osvanuo jezivi snimak koji prikazuje trenutak iskakanja tramvaja iz šina. A post shared by TRT Balkan BHSC (@trtbalkanbhsc) Prema dostupnim podacima, do nesreće je došlo prilikom iskliznuća tramvaja iz šina, nakon čega su usliedile dramatične scene na ulicama glavnog grada. Uviđaj je u toku, a okolnosti nesreće se utvrđuju.