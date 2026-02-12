Rute izneo jasan stav: NATO ostaje uz Ukrajinu

Večernje novosti pre 3 sata
Rute izneo jasan stav: NATO ostaje uz Ukrajinu

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute istakao je da će NATO biti i dalje uz Ukrajinu, kako po pitanju obuke, tako i po pitanju isporuke oružja.

Foto: Tanjug/AP Rute je to rekao nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO alijanse, tokom zajedničke izjave sa novim ministrom odbrane Ukrajine Mihajlom Fedorovom. "Saveznici u NATO-u marljivo rade svakog dana kako bi obezbedili da bezbednosne garancije budu što snažnije nakon, nadamo se uskoro, prekida vatre na duži rok, ili još bolje – mirovnog sporazuma", rekao je Rute. Fedorov je naveo da će svoju viziju predstaviti na sastanku Kontakt grupe za podršku
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Moskva ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede; Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu

Moskva ne isključuje mogućnost pozivanja Trampa na paradu za Dan pobede; Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu

RTS pre 8 minuta
Zelenski ide pogrešnim putem verujući da Ukrajina može da pretenduje za članstvo u EU

Zelenski ide pogrešnim putem verujući da Ukrajina može da pretenduje za članstvo u EU

Politika pre 24 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu; Zaharova: Kijev i EU ne žele nastavak dijaloga i pravedan mir u Ukrajini

UKRAJINSKA KRIZA: Rute: NATO ostaje uz Ukrajinu; Zaharova: Kijev i EU ne žele nastavak dijaloga i pravedan mir u Ukrajini

RTV pre 1 sat
Orban Zelenskom: Na pogrešnom ste putu za EU

Orban Zelenskom: Na pogrešnom ste putu za EU

Sputnik pre 58 minuta
Orban odbrusio Zelenskom: Mi postavljamo uslove, ne vi

Orban odbrusio Zelenskom: Mi postavljamo uslove, ne vi

B92 pre 1 sat
Rute sa Fedorovom: NATO će biti uz Ukrajinu

Rute sa Fedorovom: NATO će biti uz Ukrajinu

NIN pre 5 sati
Gotovo 300.000 ljudi bez struje i vode u Odesi nakon ruskog napada

Gotovo 300.000 ljudi bez struje i vode u Odesi nakon ruskog napada

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOKontakt grupaUkrajinaTanjugRat u Ukrajinimark rute

Svet, najnovije vesti »

SAD ušle na Južni Kavkaz, Kremlj drhti: Poseta potpredsednika SAD Jermeniji i Azerbejdžanu naglasila dve stvari

SAD ušle na Južni Kavkaz, Kremlj drhti: Poseta potpredsednika SAD Jermeniji i Azerbejdžanu naglasila dve stvari

Danas pre 34 minuta
Pravna savetnica suda EU: Odmrznuti novac Mađarskoj

Pravna savetnica suda EU: Odmrznuti novac Mađarskoj

Danas pre 1 sat
Tramp protiv BBC: Kad je suđenje?

Tramp protiv BBC: Kad je suđenje?

Danas pre 1 sat
Savezne vlasti SAD objavile kraj imigracione akcije u Minesoti

Savezne vlasti SAD objavile kraj imigracione akcije u Minesoti

Insajder pre 33 minuta
Zidojče cajtung: Vučić kupuje vreme u nadi da će Evropa biti sve više nacionalistička

Zidojče cajtung: Vučić kupuje vreme u nadi da će Evropa biti sve više nacionalistička

Radio 021 pre 14 minuta