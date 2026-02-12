Rute izneo jasan stav: NATO ostaje uz Ukrajinu

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute istakao je da će NATO biti i dalje uz Ukrajinu, kako po pitanju obuke, tako i po pitanju isporuke oružja.

Foto: Tanjug/AP Rute je to rekao nakon sastanka ministara odbrane zemalja NATO alijanse, tokom zajedničke izjave sa novim ministrom odbrane Ukrajine Mihajlom Fedorovom. "Saveznici u NATO-u marljivo rade svakog dana kako bi obezbedili da bezbednosne garancije budu što snažnije nakon, nadamo se uskoro, prekida vatre na duži rok, ili još bolje – mirovnog sporazuma", rekao je Rute. Fedorov je naveo da će svoju viziju predstaviti na sastanku Kontakt grupe za podršku