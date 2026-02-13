Jasan dokaz napretka Srbije: U decembru izdato 11 odsto više građevinskih dozvola

B92 pre 43 minuta
U Srbiji je u decembru prošle godine izdato 2.948 građevinskih dozvola, što je za 10,8 odsto više nego u istom mesecu 2024. godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Od ukupnog broja izdatih dozvola, 83,4 odsto se odnosi na zgrade, a 16,6 odsto na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 83,7 odsto dozvola je izdato za stambene, a 16,3 odsto za nestambene zgrade. Prema dozvolama izdatim u decembru 2025. godine u Srbiji je prijavljena izgradnja 5.705 stanova, prosečne površine od 71,2 kvadratna metra. Predviđena vrednost radova novogradnje u decembru 2025. iznosi 90,4 odsto od ukupno predviđene vrednosti radova.
